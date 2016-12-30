Шацький край - актуальні новини Шацька та Волині

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Святкуємо разом Наймолодшим парафіянам Свято-Онуфріївського храму смт Шацьк вручили подарунки

В ролі святого Миколая побував настоятель храму протоієрей Володимир Гичка, який п’ятий рік поспіль організовує такі акції. В ролі святого Миколая побував настоятель храму протоієрей Володимир Гичка, який п’ятий рік поспіль організовує такі акції.

Святкуємо разом Подарунки у день Миколая – хворим діткам

З нетерпінням усі дітлахи щороку чекають новорічно-різдвяних свят, які розпочинаються з дня святого Миколая, коли кожна дитина очікує від святого на улюблений подарунок. З нетерпінням усі дітлахи щороку чекають новорічно-різдвяних свят, які розпочинаються з дня святого Миколая, коли кожна дитина очікує від святого на улюблений подарунок.

Наради, сесії На сесії селищної ради прийняли у власність громади шкільні і позашкільні заклади та вкотре відмовили Держгеокадастру

13 грудня під головуванням Сергія Віннічука, Шацького селищного голови, відбулася чергова одинадцята сесія Шацької селищної ради. Розпочалося засідання з розгляду депутатських запитів. 13 грудня під головуванням Сергія Віннічука, Шацького селищного голови, відбулася чергова одинадцята сесія Шацької селищної ради. Розпочалося засідання з розгляду депутатських запитів.

Короткий огляд подій Коли завершиться епопея з бочками, або «Ви прийшли не в те село і не в той час»

Уже більше ніж півроку в селі Вілиця тягнеться епопея із встановленням місцевим підприємцем Віктором Дударчуком бочок із виробництва деревного вугілля. Уже більше ніж півроку в селі Вілиця тягнеться епопея із встановленням місцевим підприємцем Віктором Дударчуком бочок із виробництва деревного вугілля.

Святкуємо разом В Шацьку засяяли вогнями одразу дві ялинки

19 грудня, в день святого Миколая, в Шацьку урочисто відкрили головну ялинку району. Цьогоріч у селищі започаткували нову традицію: не стали зрізувати в лісі новорічне дерево, натомість прикрасили дві живих ялинки, що ростуть біля пам’ятника Тарас... 19 грудня, в день святого Миколая, в Шацьку урочисто відкрили головну ялинку району. Цьогоріч у селищі започаткували нову традицію: не стали зрізувати в лісі новорічне дерево, натомість прикрасили дві живих ялинки, що ростуть біля пам’ятника Тарас...

Наради, сесії Голова районної ради відзвітував про свою роботу

15 грудня відбулася чергова дванадцята сесія Шацької районної ради, яку провів Сергій Карпук, голова районної ради. В засіданні взяли участь заступники голови Шацької РДА Сергій Сидорук та Сергій Кужель, керівник Ковельської місцевої прокуратури О... 15 грудня відбулася чергова дванадцята сесія Шацької районної ради, яку провів Сергій Карпук, голова районної ради. В засіданні взяли участь заступники голови Шацької РДА Сергій Сидорук та Сергій Кужель, керівник Ковельської місцевої прокуратури О...

Короткий огляд подій В озеро Люцимер випустили 900 кілограмів карасів та коропів

1 грудня відбулось чергове зарибнення озера Люцимер. У водойму випустили 900 кілограмів карасів та коропів-дворічок. 1 грудня відбулось чергове зарибнення озера Люцимер. У водойму випустили 900 кілограмів карасів та коропів-дворічок.

Новини культури З днем народження, музична школо!

Нинішній рік для Шацької дитячої музичної школи виявився не лише плідним на успіхи її талановитих вихованців, а й знаменним на поважну дату – 30-ліття з дня народження. Нинішній рік для Шацької дитячої музичної школи виявився не лише плідним на успіхи її талановитих вихованців, а й знаменним на поважну дату – 30-ліття з дня народження.

Короткий огляд подій Заклади соціальної сфери сіл Світязької сільської ради потребують особливої уваги

12 грудня останній у цьому році виїзний прийом по населених пунктах Світязької сільської ради здійснив голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Здебільшого в селах Омеляне та Підманове він цікавився станом закладів соціальної сфери – ФАПами та ... 12 грудня останній у цьому році виїзний прийом по населених пунктах Світязької сільської ради здійснив голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Здебільшого в селах Омеляне та Підманове він цікавився станом закладів соціальної сфери – ФАПами та ...

Наради, сесії Про новий полігон ТПВ, заборгованість плати за землю та фінансування бюджетних установ – на координаційній раді

9 грудня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, та за участю Сергія Сидорука, першого заступника голови Шацької РДА, відбулася координаційна рада з питань місцевого самоврядування. 9 грудня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, та за участю Сергія Сидорука, першого заступника голови Шацької РДА, відбулася координаційна рада з питань місцевого самоврядування.

Наші інтервю Сергій Віннічук: «Шацьк для мене – це значно більше, як місце проживання»

Сьогодні Сергій Віннічук – гість нашої газети. З ним говоримо про досягнення, проблеми громади та стратегію її розвитку. Сьогодні Сергій Віннічук – гість нашої газети. З ним говоримо про досягнення, проблеми громади та стратегію її розвитку.

Військова тематика Той, що пройшов АТО та успішно виконав контрактну місію

Серед тих, хто в останні роки війни на сході став на захист незалежності України та гідно виконав свій обов’язок – 21-річний житель селища Шацьк Богдан Шалімов. Серед тих, хто в останні роки війни на сході став на захист незалежності України та гідно виконав свій обов’язок – 21-річний житель селища Шацьк Богдан Шалімов.

Духовне життя Священик із Шацька четвертий раз побував у зоні АТО з духовною і волонтерською місією

Військовий капелан отець Роман Скірак, настоятель парафії святого Архістратига Михаїла УПЦ КП смт Шацьк, вчетверте здійснив поїздку на прифронтову територію Донбасу Військовий капелан отець Роман Скірак, настоятель парафії святого Архістратига Михаїла УПЦ КП смт Шацьк, вчетверте здійснив поїздку на прифронтову територію Донбасу

Спортивні новини Осінній тріумф СК «Торнадо»

23 жовтня у польському місті Люблін відбувся міжнародний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків 2002-2007 р.н. У цих змаганнях взяли участь команди Білорусі, України та Польщі (близько 300 учасників). 23 жовтня у польському місті Люблін відбувся міжнародний турнір з боротьби дзюдо серед юнаків 2002-2007 р.н. У цих змаганнях взяли участь команди Білорусі, України та Польщі (близько 300 учасників).

Листи до редакції У селі Вілиця продовжується конфлікт між місцевою громадою та підприємцем

Жителі Вілиці стверджують, що, за санітарними нормами, виробництво потрібно розгортати не менше як за кілометр від населеного пункту, а тут – всього 460 м до найближчого житла. Жителі Вілиці стверджують, що, за санітарними нормами, виробництво потрібно розгортати не менше як за кілометр від населеного пункту, а тут – всього 460 м до найближчого житла.

Цікаво знати Перерахунки пенсій з 1 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з 1 грудня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1 247 гривень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з 1 грудня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1 247 гривень.

Святкуємо разом Як у Шацьку на селі оновлений Будинок культури відкривали

Надзвичайну подію святкували у неділю, 27 листопада, у Шацьку. В цей день після капітального ремонту відбулося відкриття міського Будинку культури. Надзвичайну подію святкували у неділю, 27 листопада, у Шацьку. В цей день після капітального ремонту відбулося відкриття міського Будинку культури.

Наради, сесії Корупція, кришування злочинів та малолітні контрабандисти

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Наради, сесії Оперативна нарада – це спільне обговорення важливих питань та прийняття рішень

Традиційно цей тиждень в Шацькій райдержадміністрації розпочався з оперативної наради, яку провів перший заступник голови РДА Сергій Сидорук. Участь у ній взяв голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Традиційно цей тиждень в Шацькій райдержадміністрації розпочався з оперативної наради, яку провів перший заступник голови РДА Сергій Сидорук. Участь у ній взяв голова Шацької районної ради Сергій Карпук.

Наші інтервю Звітує голова Шацької районної ради -Сергій Карпук

25 листопада минулого року на черговій сесії районної ради більшістю голосів головою було обрано Сергія Вікторовича Карпука. З того часу минув рік. Як прожив район цей час - говоримо з Сергієм Карпуком. 25 листопада минулого року на черговій сесії районної ради більшістю голосів головою було обрано Сергія Вікторовича Карпука. З того часу минув рік. Як прожив район цей час - говоримо з Сергієм Карпуком.

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Цьогорічний день святого Архістратига Михаїла, який відзначається православною церквою 21 листопада, подарував жителям села Пулемець подвійне свято – престольний празник і День села. Цьогорічний день святого Архістратига Михаїла, який відзначається православною церквою 21 листопада, подарував жителям села Пулемець подвійне свято – престольний празник і День села.

Про освіту Порушення мови можуть призвести до відставання дітей у навчанні

Валентина Голядинець працює логопедом у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – гімназії селища Шацьк. Родом зі Світязя, педагог уже п’ятий рік навчає шацьких школярів правильно вимовляти звуки мови. Валентина Голядинець працює логопедом у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – гімназії селища Шацьк. Родом зі Світязя, педагог уже п’ятий рік навчає шацьких школярів правильно вимовляти звуки мови.

Наради, сесії Як скоро в школах району будуть внутрішні санвузли?

На останньому виїзному прийомі громадян до голови районної ради Сергія Карпука звернулася жителька села Піща та просила вияснити, чому в їхній школі неможливо облаштувати туалети На останньому виїзному прийомі громадян до голови районної ради Сергія Карпука звернулася жителька села Піща та просила вияснити, чому в їхній школі неможливо облаштувати туалети

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Короткий огляд подій Про медичні та інші проблеми Пульмівської громади

Минулого тижня Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, побував з виїзним прийомом громадян у селах Пульмівської сільської ради. Минулого тижня Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, побував з виїзним прийомом громадян у селах Пульмівської сільської ради.

Спортивні новини Завершилася цьогорічна частина першості області з футболу

Ось і завершилася цьогорічна частина першості області з футболу. Закінчилася для нас сумно, бо «Світязь» міцно «загруз» на дні турнірної таблиці Ось і завершилася цьогорічна частина першості області з футболу. Закінчилася для нас сумно, бо «Світязь» міцно «загруз» на дні турнірної таблиці

Листи до редакції Ліс біля Смолярів-Світязьких рубають законно

Громада села Смоляри-Світязькі обурена масовим вирубуванням лісу біля самого населеного пункту. В керівників району та представників лісової галузі люди просять посприяти тому, аби саме в цій місцевості вирубування дерев припинилося, оскільки мілі... Громада села Смоляри-Світязькі обурена масовим вирубуванням лісу біля самого населеного пункту. В керівників району та представників лісової галузі люди просять посприяти тому, аби саме в цій місцевості вирубування дерев припинилося, оскільки мілі...

Наради, сесії На оперативній говорили про оперативне

Стан заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та строковою військовою службою в лавах Збройних сил України; робота Терцентру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району; охорона культурної спадщ... Стан заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та строковою військовою службою в лавах Збройних сил України; робота Терцентру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району; охорона культурної спадщ...

Листи до редакції В Шацьку взимку працюватиме сучасна техніка з прогортання снігу

Про те, як зустріне справжню зиму Шацька селищна об’єднана територіальна громада, розмовляю з начальником комунального підприємства «Будинкоуправління» Іваном Ковалем. Про те, як зустріне справжню зиму Шацька селищна об’єднана територіальна громада, розмовляю з начальником комунального підприємства «Будинкоуправління» Іваном Ковалем.